Verenigde Arabische Emiraten openen ambassade in Israël

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben een ambassade geopend in Israël. De VAE zijn daarmee de eerste van de Golfstaten met een ambassade in Israël. Een maand geleden openden de Israëliërs een ambassade in de VAE. Vorig jaar besloten de landen om diplomatieke betrekkingen met elkaar op te starten.

De VAE waren op dat moment het derde land, na Jordanië en Egypte, dat de banden met Israël aanhaalde. Vorig jaar werd gesproken van een historisch akkoord. Inmiddels hebben ook Bahrein, Sudan en Marokko diplomatieke betrekkingen met Israël. Op initiatief van de VS kwamen de landen tot elkaar, onder meer vanwege hun gedeelde zorgen over Iran.

De ambassade van de VAE werd geopend in het beursgebouw van Tel Aviv. Tijdens de openingsceremonie hees de VAE-ambassadeur de vlag van zijn land. Onder meer Isaac Herzog, de nieuwe Israëlische president, was bij de plechtigheid aanwezig.

"Het zien van de vlag van de VAE in Tel Aviv was een jaar geleden nog een verre droom", zei de president volgens Israëlische media. Ambassadeur Mohamed Al Khaja sprak van een belangrijke mijlpaal en noemde de opening van de ambassade "slechts het begin" van de nieuwe relatie met Israël.