Aanklagers VS: Iraniërs wilden journalist van New York naar Iran 'lokken'

In New York zijn vier Iraniërs aangeklaagd omdat ze een ontvoering zouden hebben beraamd van een Iraans-Amerikaanse journalist en mensenrechtenactivist. Ze zouden van plan geweest zijn om die onder valse voorwendselen naar Iran te 'lokken'.

De Iraniërs zijn volgens Amerikaanse media medewerkers van de geheime dienst van Iran. Ze wonen vermoedelijk allen in Iran.

Er zouden ook plannen zijn geweest om drie Iraniërs uit Canada naar Iran te halen en iemand uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens de aanklager in de VS ging het steevast om critici van het Iraanse regime. In Iran zou hun lot "op zijn minst onzeker zijn".

In shock

De genoemde Iraans-Amerikaanse journalist is volgens persbureau Reuters Masih Alinejad. Het persbureau heeft haar gesproken, Alinejad zegt in shock te zijn. Ze werd naar eigen zeggen acht maanden geleden door de FBI benaderd met foto's die van haar waren genomen. "Ze toonden me dat ze heel dichtbij waren."

Alinejad zegt dat ze de waarschijnlijk de woede van het regime in Teheran op de hals heeft gehaald met haar kritische berichtgeving over het land, de aandacht die ze gaf aan protesten van vrouwen tegen het verplicht dragen van een hoofddoek, en het bijhouden van slachtoffers die vielen bij protesten in 2019.

Er zou ook geld zijn geboden aan familieleden om Alinejad ertoe te bewegen naar Iran te reizen. De familie ging volgens de aanklacht niet in op het aanbod.

Begin deze maand werd in Californië een Iraans-Amerikaanse vrouw opgepakt. Die zou niet direct betrokken zijn bij plannen om Alinejad te ontvoeren, maar ze zou wel financiële steun hebben verleend.