Website Russische hackersgroep REvil verdwenen

Enkele dagen na een oproep van de Amerikaanse president Biden aan Rusland om op te treden tegen hackers, zijn de websites van de in Rusland gevestigde hackersgroep REvil verdwenen. Het is onduidelijk of de hackers offline zijn gehaald.

Vorige week vroeg Biden de Russische president Poetin om agressiever op te treden tegen Russische cybercriminelen. De oproep kwam na meerdere cyberaanvallen op Amerikaanse bedrijven en kritieke infrastructuur zoals stroomvoorziening, toegang tot internet, drinkwater en betalingsverkeer.

Cryptomunten

REvil, een afkorting van Ransomware evil, of hackers die banden hebben met REvil, worden verantwoordelijk gehouden voor de aanval. Computersystemen van zo'n 1500 bedrijven werden platgelegd. De hackers eisten 70 miljoen dollar aan cryptomunten voor het vrijgeven van de bestanden.

Vandaag werd duidelijk dat de betalingsportal en het blog van REvil verdwenen zijn. Het is onduidelijk of de hackers offline zijn gehaald of dat er iets anders aan de hand is. Het gebeurt wel vaker dat hackers sites uit de lucht halen om bijvoorbeeld onder een andere naam verder te gaan.

Bedrijven betalen miljoenen aan internetcriminelen om hun gegijzelde bestanden vrij te geven. In deze video leggen we je uit welke illegale techniek dit veroorzaakt: