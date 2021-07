Ggz-instelling in Den Haag vandaag dicht na aanval op medewerkers

De vestiging van ggz-instelling Parnassia in Den Haag, waar maandag twee medewerkers zwaargewond raakten, is vandaag gesloten. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor personeelsleden die willen praten over de gebeurtenissen.

Gisteren rond 11.30 uur liep een 67-jarige man de instelling binnen en verwondde daar de twee medewerkers, mogelijk met een vuurwapen. Vervolgens ging hij naar buiten en pleegde zelfmoord.

Het motief van de dader is vooralsnog onbekend. Ook wil de politie niet bevestigen of de man een vuurwapen heeft gebruikt. Het politieonderzoek is nog in volle gang, meldt Omroep West.

Slachtoffers nog in ziekenhuis

Volgens een politiewoordvoerder liggen de twee medewerkers - een 36-jarige vrouw en een 53-jarige man, beiden uit Rijswijk - nog steeds in het ziekenhuis en is hun situatie ongewijzigd.

Het personeel van de instelling is erg geschrokken. "Dit heeft grote impact op onze collega's en hun familie. We richten ons momenteel op het welzijn van onze medewerkers en patiënten", staat in een schriftelijke reactie. Het is niet bekend wanneer de instelling weer opengaat.