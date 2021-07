Spijt van tattoo en daarna van het verwijderen: 'Veel laserbehandelingen gaan fout'

Als je spijt hebt van een tatoeage kun je die weg laten laseren. Probleem opgelost, zou je zeggen. Maar dat weglaseren gaat ook vaak fout, ziet de Rotterdamse tattooverwijderaar Andy Han. Daarom begint hij het Meldpunt Tattoo Laser Ellende. Eerder richtte Han de Stichting Spijt van Tattoo op.

Zijn stichting krijgt wekelijks vele mails van mensen bij wie de laserbehandeling flink is misgegaan, vertelt Han in het NOS Radio 1 Journaal: "Compleet met foto's van verbrande huid, rode wonden, blaren, littekens. Die mensen kon ik voorheen niet helpen, want ik behandel geen mensen met brandwonden of littekens."

Met zijn meldpunt wil Han erger voorkomen, zegt hij. "Veel mensen blijven er mee doorlopen, maar als je er op tijd bij bent, krijg je de juiste behandeling. De huisarts of het brandwondencentrum is dan nog de enige optie." Wie bij het meldpunt aanklopt met foto's van de wonden, krijgt advies over verdere behandeling door een brandwondenspecialist of een plastisch chirurg.

Cursus in het weekend

Han wijst naar leveranciers en producenten van laserapparatuur als medeverantwoordelijken voor slecht uitgevoerde behandelingen. Kapsalons, nagelstudio's en ook tattooshops worden volgens Han overspoeld met reclame voor verwijderlasers. "Die apparatuur wordt aangeboden in combinatie met een cursus, waardoor de indruk ontstaat dat het verwijderen van een tatoeage in een paar weekenden kan worden geleerd. Maar dat leer je niet zo snel. Dat is echt weggelegd voor huidtherapeuten."

Een goede laser voor het verwijderen van tatoeages kost zo'n 350.000 euro, vertelt Han. "En dan krijgen ze een aanbieding voor een laser mét cursus van 10.000 euro. Ze zijn echt te goeder trouw omdat ze denken dat het net als ontharen is, wat ze waarschijnlijk al doen. 'Nou, dan gaan we ook tatoeages verwijderen.' En daar gaat het fout."

Consumenten moeten ook beter hun huiswerk doen als ze een plek zoeken om hun tattoo te laten verwijderen, vindt hij: "Naar een website kijken is niet meer genoeg. Ze stelen foto's en ze stelen de teksten van andere websites. Kies voor een huidkliniek die ervaren is in het verwijderen."