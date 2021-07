Twee personen in Den Haag gewond door 'ernstig geweldsincident'

In Den Haag zijn aan het eind van de ochtend twee mensen gewond geraakt bij een "ernstig geweldsincident", in de woorden van de politie. Direct na het incident in de Leggelostraat, in de wijk Escamp, hebben agenten de omgeving afgezet.

Op foto's is te zien dat hulpdiensten massaal zijn uitgerukt naar een ggz-instelling. Meerdere ambulances en traumahelikopters werden opgeroepen.