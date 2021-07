Twee gewonden in Den Haag bij geweldsincident, ook dode aangetroffen

In Den Haag zijn aan het eind van de ochtend zeker twee gewonden gevallen bij een "ernstig geweldsincident", in de woorden van de politie. Direct na het incident in de Leggelostraat, in de wijk Escamp, hebben agenten de omgeving afgezet. Nabij de plek van het incident trof de politie een overledene aan in een auto. Het is nog niet duidelijk of die persoon direct betrokken was bij de zaak.

Volgens Omroep West kreeg de politie vlak voor het middaguur een melding van een schietpartij. De politie kan niet zeggen of er daadwerkelijk is geschoten en waardoor de personen gewond zijn geraakt "We willen eerst duidelijk hebben wat er is precies is gebeurd", laat een woordvoerder weten.

De politie gaat na of de overleden persoon de verdachte is van het geweldsmisdrijf.

De omgeving werd direct afgezet en ook werd er een traumahelikopter opgeroepen: