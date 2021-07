A27 bij Houten afgesloten na ongeluk met caravan

Op de snelweg A27 is bij Houten een ongeluk gebeurd met een caravan. Brokstukken liggen bezaaid over de weg. De weg richting het zuiden is afgesloten. Verkeer richting Breda wordt omgeleid via de A12 en de A2, meldt de ANWB.

Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer dat vaststaat in de file bij Houten wordt teruggeleid. "Hoelang de afhandeling van het ongeluk gaat duren is nog niet bekend", twittert de dienst.

Het ongeluk gebeurde rond 17.45 uur. Er zou volgens onbevestigde berichten een gewonde zijn gevallen. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk.

Er kwamen meerdere hulpdiensten af op het ongeval. Ook werd een traumaheli ingevlogen.