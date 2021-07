'Mr. Brexit' tegen wil en dank: Tim de Wit kijkt na 6,5 jaar terug

"Hey daar hebben we Mister Brexit!", riep een uitsmijter van een Amsterdams café me een paar jaar geleden ineens toe. Ik probeerde de kroeg binnen te komen met een groep Britse vrienden, die ik voor Koningsdag een paar dagen mee had genomen.

"Mister Brexit? Is that what they call you here?", zeiden ze vol verbazing. Ik was net zo verbaasd. De uitsmijter was gepassioneerd Radio 1-luisteraar. "Ik kan dat ding niet aanzetten of ik hoor weer die gozer uit Londen over de Brexit ouwehoeren", legde hij uit. "Het houdt maar niet op hè bij jullie?"

Dat kon ik beamen, ja. Met Brexit was ik getrouwd de afgelopen vijf jaar, of ik het nou wilde of niet. Het was een vloek en een zegen. Een vloek, aangezien het op uiterst intensieve wijze volledig m'n leven bepaalde. Ik heb huwelijken van vrienden afgezegd. Verjaardagen, festivals en zelfs vakanties gingen niet door omdat er weer een totaal onvoorspelbare wending in het proces opdook waar ik verslag van moest doen.

Maar het was ook een zegen. Een mateloos fascinerend en bijna soap-achtige politieke thriller waar ik als correspondent met m'n neus bovenop mocht zitten. Ik had het voor geen goud willen missen.

Een woord

Brexit. Een woord dat ik aan het begin van mijn correspondentschap eind 2014 nog nooit in de mond had genomen, laat staan dat ik wist waar het voor zou komen te staan. Ik kwam aan in een kabbelend Groot-Brittannië, met een coalitieregering onder leiding van premier Cameron die zich ontzettend in het midden van het politieke spectrum bevond. Het nieuws was nog enigszins voorspelbaar en overzichtelijk.

Ja, Cameron had wel zo'n referendum als een soort vage stip op de horizon gepland, maar in de politieke bubbel in Westminster nam niemand op dat moment die stip erg serieus. Het zou allemaal wel loslopen.

Het was ook de tijd dat ik de grootst mogelijke moeite moest doen om een Brits verhaal het Journaal in te krijgen. Europa was in de greep van de vluchtelingencrisis, iets waar het Verenigd Koninkrijk amper een rol in speelde. Europa dreunde ook nog na van de Griekse crisis, die volledig om de euro draaide. Oók iets waarbij de Britten slechts vanaf de zijlijn toekeken.

Tot 23 juni 2016, de dag van het referendum. De dag waarop alles veranderde. Met een nasleep waar we het nog generaties over zullen hebben. Een dag ook waarin het nieuws me als correspondent door een ellenlange wasstraat trok. Zonder einde in zicht.

Ontelbare keren moest Tim de Wit het woord Brexit in de mond nemen: