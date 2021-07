Busje met migranten crasht in Oost-Turkije, zeker 12 doden

Bij een ongeluk in Oost-Turkije zijn zeker 12 migranten omgekomen. 26 inzittenden raakten gewond. De internationale persbureaus schrijven dat de migranten uit Afghanistan, Pakistan en Bangladesh komen en in een minibus zaten.

Het busje belandde in een greppel en vloog in brand. De chauffeur is aangehouden.

Het ongeluk vond plaats in de provincie Van, die aan Iran grenst. Migranten uit deze landen gebruiken dit gebied vaker om naar het westen te trekken.