'Annuleren hele uitzending zoals bij RTL Boulevard is uniek'

Het annuleren van een heel programma vanwege een dreiging is uniek voor Nederland. Dat zegt Peter ter Velde, projectleider bij PersVeilig, een initiatief van het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Openbaar Ministerie, de politie en journalistenvakbond NVJ.

RTL besloot aan het eind van de middag de uitzending van RTL Boulevard te schrappen na een telefoontje van de Amsterdamse driehoek, die bestaat uit de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie.

In het verleden waren er wel eens incidenten met journalistieke programma's, zoals Tarik Z. bij het NOS Journaal en de Hells Angels die ongevraagd bij Barend en Van Dorp op bezoek kwamen. "Maar het is volgens mij uniek dat de dreiging zo serieus is dat een heel programma moet worden geschrapt," zegt Ter Velde.

Dreiging tegen journalistiek programma

De opsporingsdiensten hebben geen details bekendgemaakt, maar RTL Nieuws meldt dat het gaat om "een serieuze dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad". Mogelijk houdt die verband met de aanslag op Peter R. de Vries, die dinsdagavond na zijn optreden in RTL Boulevard werd neergeschoten.

Ter Velde noemt het niet laten doorgaan van het programma is een bedreiging van de journalistiek, meer nog dan de aanslag op Peter R. de Vries. "De aanslag was gericht tegen een persoon die allerlei rollen vervult, waaronder in de journalistiek", licht Ter Velde toe. "Deze dreiging was gericht tegen een journalistiek programma."

Grenzen worden verlegd

PersVeilig ziet dat de grenzen van dreiging en geweld tegen journalisten steeds verder wordt verlegd. "In dit geval kunnen media hier weinig tegen doen, daar zijn geen trainingen voor. Je bent in zo'n situatie volledig afhankelijk van het werk van de opsporingsdiensten."

Demissionair minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) spreekt van een "ingrijpend en heftig besluit" om de uitzending niet door te laten gaan. "Ik heb contact met de driehoek van Amsterdam en daarnaast heb ik gesprekken gehad met de redactie van RTL Boulevard en de directie van RTL Nederland."

Leger inzetten

Peter Schouten, vriend van Peter R. de Vries en een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, reageert op Twitter. "Misschien wordt het tijd eenheden van het leger of de Koninklijke Marechaussee in te zetten om mediabedrijven te beschermen tegen psychoterreur," schrijft hij.

"Ik zeg: laten we allemaal ons steentje bijdragen aan het bestrijden van geweld door drugscriminelen en criminele organisaties. Belastinggeld, tips, nieuwe wetgeving, manschappen en niet bang zijn."