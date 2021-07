Fietser overreden door tractor en overleden in Echt (Limburg)

In de Limburgse plaats Echt is een fietser overreden door een tractor. De man is op de plek van het ongeluk aan zijn verwondingen overleden, meldt de politie.

Er reden twee tractoren over de onverharde Zandweg, toen de bestuurder van een van de tractoren merkte dat hij over iets heen was gereden. Achteraf bleek dat het slachtoffer te zijn. Een reanimatie en de inzet van een traumahelikopter mochten niet meer baten.

De bestuurder van de tractor heeft direct de politie gebeld en is niet aangehouden. De politie onderzoekt hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren en hoe het slachtoffer op de onverharde Zandweg terecht is gekomen.