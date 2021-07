Man die zich op Binnenhof overgoot met vloeistof afgevoerd

Een man die zich op het Binnenhof had overgoten met vloeistof is afgevoerd door de politie. De vloeistof zou benzine of wasbenzine zijn geweest.

De politie was snel met de man in gesprek en uiteindelijk gaf hij zich over. Hij kreeg een wit beschermingspak aan. Daarna werd hij afgevoerd met een ambulance. De brandweer heeft het stukje Binnenhof waar hij zat schoongespoten.

Het gebeurde op enkele tientallen meters van waar de wekelijkse ministerraad plaatsvindt. Inmiddels is het Binnenhof grotendeels weer vrijgegeven.