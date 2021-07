Mobieltjes en softdrugs gevonden bij inspectie in Sittardse gevangenis

Bij de inspectie werden onder meer koelkasten en intercoms uit elkaar geschroefd om te kijken of daar iets in verstopt zat. Volgens Van den Broek worden gevangenen steeds inventiever. "Verstopplekken veranderen steeds. Vroeger had je televisies met een flinke kast, nu hebben veel jongens een plat model. Daar past niets in."

Als er verboden spullen in een cel worden gevonden, moet de gevangene in isolatie. Binnen vijftien uur moet hij uitleg geven aan de directie. "Dan ligt het eraan of hij een goede verklaring heeft voor wat we gevonden hebben", zegt Van den Broek. Over het algemeen blijft een betrapte gevangene twee weken in een isoleercel.