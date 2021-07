China haalt reuzenpanda van lijst bedreigde diersoorten, populatie wel kwetsbaar

Reuzenpanda's zijn volgens China geen bedreigde diersoort meer. Omdat er nu stabiel meer dan 1800 panda's in het wild leven is de status bijgesteld naar 'kwetsbaar', aldus het Chinese ministerie van Ecologie en Milieu.

Internationaal gezien was de reuzenpanda sinds 2016 al niet meer bedreigd. China volgde de classificering van natuurorganisatie IUCN echter niet, omdat het land vond dat daarmee de indruk zou ontstaan dat het conservatieprogramma van China kon worden afgeschaald, schrijft de BBC.

In de jaren 80 waren er nog maar zo'n 1200 wilde reuzenpanda's over. China begon daarna een intensief programma om de populatie weer te laten groeien. De sleutel was het creëren van speciale leefgebieden met meer bamboe; het dieet van reuzenpanda's bestaat bijna helemaal uit bamboe. Dat wierp z'n vruchten af en langzaam maar zeker krabbelde de pandapopulatie op.

Fan Xing

Daarnaast heeft China sinds de jaren 50 een fokprogramma met panda's in gevangenschap. Daarbij worden ook panda's in bruikleen gegeven aan andere landen. Als diplomatiek gebaar, maar ook in de hoop dat er pandajongen geboren worden.

In Nederland was dat vorig jaar succesvol. Xing Ya en Wu Wen werden samen pandapapa en -mama van het mannetje Fan Xing in Ouwehands Dierenpark. Alle drie die panda's blijven eigendom van China.

Het Chinese fokprogramma helpt echter niet direct om de wilde populatie aan te vullen. Slechts in een handjevol gevallen is het gelukt om in gevangenschap geboren panda's met succes uit te zetten.

China zegt dat het ook met andere diersoorten in het land beter gaat. Zo is er vooruitgang geboekt met Siberische tijgers, Japanse kuifibissen en Tibetaanse antilopen.