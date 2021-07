VS vertrekt eerder dan gepland uit Afghanistan: 'Militaire missie is afgerond'

De Amerikaanse militairen in Afghanistan zijn eerder dan gepland weg uit dat land. Dat gebeurt al op 31 augustus in plaats van op 11 september, heeft president Biden gezegd. Het terugtrekken van de troepen gaat volgens hem sneller dan verwacht.

Biden zegt dat het doel van de Amerikanen, namelijk de ontmanteling van al-Qaida en het doden van Osama bin Laden, is gelukt. En daarmee is wat hem betreft de missie afgerond.

"We hebben die doelstellingen bereikt, daarvoor waren we gegaan. We zijn niet naar Afghanistan gegaan om een natie op te bouwen, en het is het recht en de verantwoordelijkheid van de Afghaanse bevolking om te beslissen over hun toekomst en hoe ze hun land willen besturen", zei Biden.

Opmars Taliban

Het vertrek van de westerse militairen en de snelle opmars van de Taliban leiden al weken tot bezorgdheid onder de Afghaanse bevolking die achterblijft. De Taliban hebben in twee maanden tijd de macht in zeker 150 van de 421 districten in Afghanistan overgenomen.

Het Afghaanse leger moet de veiligheid in het land nu gaan waarborgen, en daar zegt Biden vertrouwen in te hebben.

Op de achtergrond blijven echter wel Amerikaanse eenheden aanwezig: 650 militairen blijven in Afghanistan om onder meer de Amerikaanse ambassade en de luchthaven van Kabul te bewaken. En indien nodig stuurt de VS nog 300 Amerikanen naar Afghanistan om de veiligheid te waarborgen.

Meeste Amerikanen al weg

Ondanks de groeiende invloed van de Taliban, staat Biden achter zijn beslissing om (eerder) weg te gaan. "De huidige veiligheidssituatie bevestigt dat een jaar langer vechten in Afghanistan geen oplossing is, maar een bevestiging dat we daar anders voor altijd moeten blijven", zei hij.

Volgens Biden zijn de Afghanen nu zelf aan zet. Twee weken geleden drong hij bij de Afghaanse president Ghani aan op een vreedzame oplossing. "Afghaanse leiders moeten bij elkaar komen en praten over een toekomst die de Afghanen willen en verdienen", zei de president.

Ook Nederlandse militairen waren 20 jaar actief in Afghanistan. Een overzicht van 20 jaar in precies 4 minuten: