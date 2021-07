Commissie: Amsterdamse rechtbank 'de bunker' kan het beste naar Lelystad

Lelystad is de beste locatie om een nieuwe extra beveiligde rechtbank te bouwen, ter vervanging van de huidige 'bunker' in Amsterdam-Osdorp. Dat zegt de commissie-Brouwer, die in opdracht van het kabinet en de Raad voor de rechtspraak onderzoek deed naar een nieuwe locatie voor de rechtbank.

In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam worden geregeld grote strafprocessen gehouden die met zware veiligheidsmaatregelen gepaard gaan, zoals de processen tegen Mohammed B. en Willem Holleder, en het liquidatieproces Marengo rond Ridouan Taghi. Maar de bunker is verouderd en moet vanwege de toename van het aantal grote zaken worden vervangen.

Buiten stedelijk gebied

Volgens de commissie is de bouw van een gerechtsbunker in Lelystad, nabij de huidige gevangenis, de beste optie. Er is genoeg grond beschikbaar, die bovendien al in het bezit is van het Rijk, en daarnaast ligt de locatie buiten het stedelijk gebied.

Ook de aanwezigheid van de gevangenis is een groot voordeel, zegt de commissie. Binnen die gevangenis is ruimte voor de bouw van 16 tot 24 cellen voor gedetineerden die een hoog vluchtrisico hebben.

Een definitief besluit over de bouw van een nieuwe 'bunker' wordt na de zomer genomen door het kabinet. Eerder werd ook al besloten dat er een extra beveiligde gevangenis komt in Vlissingen, als compensatie voor het afblazen van de komst van een marinierskazerne. Verder is er ook al een zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol.