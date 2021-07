Turkse journalist bij zijn huis in Berlijn aangevallen

Een in Duitsland wonende Turkse journalist is gisteravond bij zijn woning in Berlijn door drie mannen aangevallen. Ze zouden hem gezegd hebben dat hij met schrijven moet stoppen. Toen er andere mensen bij kwamen, sloegen de aanvallers op de vlucht, zegt de Berlijnse politie.

Het slachtoffer, de 48-jarige Erk Acarer, liet vannacht vanuit het ziekenhuis op Twitter weten dat hij "zwellingen in zijn hoofd" heeft opgelopen. Hij moest ter observatie enkele uren in het ziekenhuis blijven.

Acarer is columnist van een onafhankelijke Turkse krant. Hij staat bekend als criticus van de Turkse president Erdogan. Hij en andere journalisten moeten in Turkije terechtstaan voor het openbaar maken van activiteiten van geheime diensten. Ze schreven over de begrafenis van een Turkse geheim agent die in Libië werd vermoord.

In een video suggereert Acarer dat de aanvallers uit islamistische of fascistische hoek komen. Hij verwijst naar de AK-partij van Erdogan en de rechts-nationalistische MHP. Hij zegt ook dat hij nooit voor fascisme zal capituleren.