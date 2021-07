Overlast door woekerende reuzenberenklauw: 'We doen wat we kunnen'

De reuzenberenklauw staat in bloei en dat leidt op veel plekken tot overlast. Gemeenten, provincies en bosbeheerders hebben hun handen vol aan de bestrijding van de invasieve exoot, die flinke blaren kan veroorzaken. In Almere nemen bewoners zelf het heft in handen.

De bestrijding zet op veel plekken nog weinig zoden aan de dijk. In de woonwijk Almere Hout bijvoorbeeld groeit de plant uitbundig. "We doen wat we kunnen", zegt boswachter Amy Zeeman van Staatsbosbeheer tegen Omroep Flevoland. "Maar ook voor ons zijn de middelen beperkt. We kunnen niet alles doen. Dus we beperken het werk tot de plekken waar de plant echt overlast veroorzaakt, zoals bij fiets- en wandelpaden. Aan al die andere locaties komen we amper toe."

Reuzenberenklauwen kunnen tussen de 3 en 5 meter hoog worden, met stengels van 5 tot 10 centimeter dik. De plant werd in de 19de eeuw naar Europa gehaald vanuit de Kaukasus en heeft hier geen natuurlijke vijanden. De brandharen en het sap van de plant kunnen grote brandblaren veroorzaken, zeker in combinatie met zonlicht.

Verdelgpakketten voor bewoners

Een groep bewoners uit Almere Hout was het beu en kreeg hulp van Staatsbosbeheer. "We hebben verdelgpakketten voor ze samengesteld", zegt Zeeman. Daarin zitten onder meer handschoenen, veiligheidsbrillen en heggenscharen.

Volgens Zeeman is de groei van de reuzenberenklauw dit jaar extra uitbundig in Almere vanwege de essentaksterfte. "Door die ziekte hebben we veel bomen uit onze bossen moeten halen. Dat leverde open plekken op. Daardoor kreeg de reuzenberenklauw veel zon en alle ruimte om flink uit te pakken."

Staatsbosbeheer is blij met het initiatief van de bewoners. "Het lijkt een druppel op de gloeiende plaat, maar alle beetjes helpen."

Het duurt volgens Zeeman lang voordat je echt het effect kan zien van de bestrijding, omdat een plant wel duizenden zaadjes kan verspreiden, die tot zeven jaar daarna nog kunnen ontkiemen.