Ook Google nu beschuldigd van machtsmisbruik via zijn downloadwinkel

In de aanklacht wordt daarnaast gesteld dat Google heeft geprobeerd om Samsung, de belangrijkste telefoonmaker voor Android-toestellen, om te kopen in een poging te voorkomen dat de Zuid-Koreaanse elektronicagigant zijn eigen downloadwinkel ging ontwikkelen. "Google voelde zich zeer bedreigd", staat in de aanklacht.

De vrees was dat Samsung met zijn Galaxy Store bijvoorbeeld populaire games aan zich zou kunnen binden, bovendien onder aantrekkelijkere voorwaarden zoals een lagere afdracht.

Het omkopen van Samsung ging uiteindelijk niet door, zo staat in de aanklacht, maar andere belangrijke ontwikkelaars zouden wel zijn omgekocht. Het bedrijf zou vrezen dat deze app-makers een dermate "sterke relatie met klanten hebben en genoeg merkbekendheid hebben" dat het hun zou lukken om klanten naar andere downloadwinkels te trekken of hen de app buiten een dergelijk platform om te laten installeren. Als dat gebeurde, zouden kleine ontwikkelaars volgen waardoor deze methodes populairder zouden worden.

'Opener dan andere platforms'

In een reactie zegt Google dat het "raar is dat de staten een zaak aanspannen tegen een systeem dat opener is dan anderen", een subtiele verwijzing naar Apple's App Store. Ook zegt het bedrijf dat deze zaak vooral grote partijen helpt: "Deze zaak draait niet om het helpen van de kleine man of om het beschermen van consumenten, maar draait om het helpen van een paar grote ontwikkelaars die wel de voordelen van de Play Store willen, maar er niet voor willen betalen."

Het bedrijf gaat niet in op de beschuldigingen van omkoping.

Plannen voor regelgeving

De afgelopen jaren is zowel de Play Store als de App Store uitgegroeid tot essentieel platform voor ontwikkelaars. In de VS en Europa zijn er plannen om via regelgeving hun macht in te perken. Daarnaast loopt in de VS een rechtszaak van Fortnite-maker Epic tegen Apple, die over hetzelfde onderwerp gaat. Een uitspraak wordt nog deze zomer verwacht.

In Europa loopt sinds vorig jaar een zaak tegen Apple over machtsmisbruik in de App Store. Het bedrijf is eerder dit jaar in staat van beschuldiging gesteld wegens oneerlijke concurrentie op de markt van muziekdiensten.