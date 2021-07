Provincie Friesland wil 200 'gevaarlijke' damherten afschieten

De provincie Friesland wil ruim 200 damherten in de omgeving van het dorpje Oranjewoud afschieten. Dat is nodig omdat de dieren een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid, zegt de provincie.

Het aantal damherten is de laatste jaren opgelopen naar zo'n 300 dieren. Ze steken onverwacht in kuddes de weg over en zorgen zo voor gevaarlijke situaties en ongelukken. Volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga hebben de dieren afgelopen jaren al tientallen verkeersongelukken veroorzaakt.

Bewoners van de omliggende dorpen Nieuwehorne, Mildam en Katlijk klagen bovendien dat de herten hun tuin kaalvreten, schrijft Omrop Fryslân.

Nog maar 90 damherten

De provincie vroeg de Faunabeheereenheid twee jaar geleden een plan te maken om het aantal dieren te beheren, onder meer met preventieve maatregelen. Maar het is niet gelukt om een door alle partijen gedragen plan te maken, zegt de gedeputeerde.

Om geen verdere vertraging op te lopen en de onveilige situaties op korte termijn toch terug te dringen, heeft de provincie besloten de Faunabeheereenheid de opdracht te geven het aantal dieren drastisch te verminderen tot zo'n 90 damherten.

"Wij doen dit uiteraard niet zomaar", zegt gedeputeerde Fokkinga tegen de regionale omroep. "Veel mensen vinden het mooi dat de dieren er zijn. Het is daarom zeker niet de bedoeling om van ze af te komen. Wij zetten in op een kleinere kudde, zodat er minder onveilige situaties ontstaan."

Beschermde diersoort

Het damhert komt van oorsprong niet voor in Friesland, maar is inmiddels wel een beschermde diersoort. Ingrijpen mag alleen als er voldoende herten overblijven om de populatie in Nederland te behouden. De provincie zegt dat dat het geval is met 90 damherten in de omgeving van Oranjewoud.

De opdracht van de provincie om damherten af te schieten wordt niet meteen uitgevoerd. Fokkinga houdt er rekening mee dat er bezwaren ingediend worden. Dat kan tot 21 augustus.