Zwarte oud-politieman waarschijnlijk nieuwe burgemeester van New York

De zwarte oud-politieman Eric Adams heeft de Democratische voorverkiezingen gewonnen voor het burgemeesterschap van New York. In de voorlopige uitslag kan hij niet meer worden ingehaald door zijn tegenstanders.

Met de Democratische nominatie op zak kan Adams, nu nog stadsdeelvoorzitter in Brooklyn, het burgemeesterschap waarschijnlijk niet meer ontgaan. Hij moet het weliswaar in november nog opnemen tegen zijn Republikeinse opponent Curtis Sliwa, maar de geregistreerde Democratische kiezers zijn in de Amerikaanse stad verreweg in de meerderheid.

Toch bleef de 60-jarige Adams in zijn overwinningstoespraak voorzichtig: "We moeten ons nu richten op de overwinning in november, zodat we voor alle New Yorkers een veilige, eerlijke en betaalbare toekomst kunnen realiseren."

Veiligheid

De voormalig politieman maakte zich in zijn verkiezingscampagne hard voor meer veiligheid op straat. New York kampt met een toenemend aantal schietpartijen. Daarnaast zal Adams de stad uit de coronacrisis moeten leiden. Andere problemen zijn de grote financiële ongelijkheid, een slecht functionerend schoolsysteem en een gebrek aan betaalbare huizen.

De nieuwe burgemeester volgt de Democraat Bill de Blasio op. Die kon zich na twee termijnen niet meer verkiesbaar stellen. Als Adams inderdaad wint in november, wordt hij de tweede zwarte burgemeester van New York. De eerste was de Democraat David Dinkins, die van 1990 tot 1993 de leiding had in de stad.