De Jonge neemt advies over: na Astra tweede prik met Pfizer mogelijk

Mensen die een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, kunnen vanaf volgende week vrijdag ook voor een tweede prik van Pfizer/BioNTech kiezen. Demissionair minister De Jonge neemt daarmee het advies van de Gezondheidsraad over.

Die gaf gisteren groen licht voor het combineren van de vaccins. Dat is volgens onderzoekers net zo veilig als twee prikken van AstraZeneca en is net zo effectief tegen het virus.

Astra is vooral gegeven aan mensen tussen de 60 en 64, door de huisartsen. Omdat er een kleine kans is op de ernstige bijwerking van trombose en een laag aantal bloedplaatjes, zijn mensen gaan twijfelen of ze de tweede prik met Astra wel moeten gaan halen.

Mailen naar huisarts

Door het besluit van De Jonge kunnen die twijfelaars nu kiezen voor een tweede prik met Pfizer. Vanaf 16 juli kunnen zij zich daarvoor melden bij de GGD. Voor mensen die de komende dagen nog een afspraak hebben voor een tweede AstraZeneca-prik, is het advies om die te nemen. Op die manier zijn ze het snelst beschermd, zegt De Jonge.

Wie de vaccins wil combineren, moet zijn huisarts per mail laten weten af te zien van de tweede Astra-prik. De overtollige vaccins kunnen dan elders worden ingezet.

Ook in andere EU-landen worden al vaccins gecombineerd.