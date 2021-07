RIVM: aantal besmettingen verdubbeld; bijna 20 procent opgelopen in horeca

De afgelopen week is het aantal besmettingen verdubbeld ten opzichte van de week ervoor, naar 8451. De stijging is in alle regio's in het land te zien.

Tieners en twintigers, met name tussen de 20 en 24, zijn verantwoordelijk voor meer dan helft van het aantal besmettingen. De begin-twintigers waren de voorbije week verantwoordelijk voor zo'n 31 procent van alle positieve tests. Onder hen verviervoudigde het aantal besmettingen.

De leeftijdscategorie 15 tot en met 19 jaar maakt bijna 25 procent van het totaal uit. Ter vergelijking: bij 65-plussers gaat het door de vaccinaties inmiddels om 0,7 procent en bij de oudste leeftijdsgroepen zelfs om nog minder.

Het percentage positieve testen liep ook overal op: in de GGD-teststraten bleek 4,5 procent positief.

Besmettelijke variant en versoepelingen

Oorzaak van de heropleving van de epidemie lijkt een combinatie van onder meer de opmars van de besmettelijker deltavariant van het virus en de recente versoepelingen. De afgelopen week kwam 19 procent van de besmettingen door horecabezoek en feestjes, laten de RIVM-data zien. Ook reizen en vakanties (10 procent, met België als belangrijkste bron) en studentenverenigingen (3 procent) zijn weer in opmars.

Ondertussen waren er nauwelijks nieuwe ziekenhuisopnames: 45, volgens de stichting NICE. De verwachting is niet dat de huidige heropleving dat beeld drastisch zal veranderen, omdat jongeren vaak niet erg ziek worden en ouderen op grote schaal zijn ingeënt tegen het virus.

Inmiddels zijn er in totaal ruim 16 miljoen prikken gezet. "Het is een wedstrijd", zegt Aura Timen van het RIVM. "Een wedstrijd tussen de huidige come-back van het virus en het tempo van vaccinatie. Het is een kwestie van weken."