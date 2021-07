Gaat kerosinetaks er nu echt komen? Als het aan de Europese Commissie ligt wel

Het wordt volgens Van Hoorn nog spannend of alle 27 lidstaten het eens worden over die maatregelen, onder meer over de taks per ton. "Het ligt heel gevoelig en wordt nog wel een flinke kluif. Je moet ook kijken hoe je niet je eigen luchtvaartmaatschappijen heel erg gaat benadelen, je eigen transporteurs, terwijl die uit andere delen van de wereld hele grote voordelen hebben. Nederland heeft bijvoorbeeld grote belangen in de scheepvaart."

Zo riepen in 2019 al negen lidstaten, waaronder Nederland, op om een Europese belasting op vliegen in te voeren. Ierland zat daar bijvoorbeeld niet bij, vanwege de positie van de grote luchtvaartmaatschappij Ryanair. Omdat de maatregel toentertijd geen unanieme steun kreeg, voerde Nederland dit jaar een eigen vliegbelasting in, van 7 euro per ticket.

De rest van de wereld

Aviation for Europe (A4E), die zo'n zestien luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, ziet de belasting niet zitten. Volgens de belangenorganisatie moeten overheden meer investeren in nieuwe technologieën op het gebied van duurzame brandstof. En op Europees niveau moet een efficiënter gebruik van het luchtruim geregeld worden, met minder omwegen.

"Het is ook belangrijk wat de rest van de wereld doet", zegt Van Hoorn. "Je kunt je voorstellen dat op het moment dat het bunkeren van scheepvaartolie of het tanken van kerosine ook in de rest van de wereld belast wordt, dat de stap voor de Europese Unie en de 27 lidstaten een stuk kleiner wordt."

