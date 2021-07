Friese rondvaartboten pompen ontlasting niet langer overboord: 'Daar zwemmen we in'

Rondvaartboten in Friesland hoeven ontlasting van passagiers niet langer overboord te pompen. De schepen kunnen vanaf nu terecht bij tien speciale stortpunten. In Eernewoude is het eerste stortpunt in gebruik genomen.

"We willen graag het imago van een toeristische provincie met goede kwaliteit zwemwater", zegt bestuurder Otto van der Galiën van het Friese waterschap tegen Omrop Fryslân. "Dat al die rondvaartboten ontlasting lozen in het oppervlaktewater hoort daar niet bij."

Er waren al stortpunten voor kleinere boten, maar voor grotere ontbraken die nog. De nieuwe punten zijn speciaal bedoeld voor de rondvaartsector en de bruine vloot. De boten kunnen aanleggen naast een blauwe kast met een slang eraan, die het vervuilde water het riool in pompt.

Schippers blij

De rondvaartschippers zijn blij met de stortpunten, zegt Jan Koopmans van de Friese Rondvaart Ondernemers (FRO). "We hebben een convenant ondertekend voor schoner water, zodat we erin kunnen zwemmen. Wij willen graag ons afvalwater op een goede manier lozen."

Dat dat nog niet gebeurde, was volgens Koopmans steeds lastiger uit te leggen aan de gasten. "Wij vonden eigenlijk dat we dat niet meer konden maken."

Waterschapsbestuurder Van der Galiën roept eigenaren van kleinere boten ook op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt volgens hem nog niet genoeg gebruikgemaakt van de stortpunten. "Onder andere in de Sneekweek zijn er een hoop poepbacteriën in het water gevonden. Daar zwemmen we in. Dat is niet fris."