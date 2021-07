Manifest voor informateur: verbeter het vestigingsklimaat

Matig presterende scholen, te weinig woningen voor werknemers, snelwegen vol files en een zigzaggend overheidsbeleid. Het zijn een aantal voorbeelden waardoor het Nederlandse vestigingsklimaat onder druk staat, zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland en zo'n 50 gemeenten.

Een nieuw kabinet moet daar oplossingen voor vinden, schrijven de belangenorganisaties en de gemeenten in een manifest dat naar informateur Mariëtte Hamer is gestuurd. Ook het stikstofbeleid, toenemende regeldruk en een 'negatief sentiment' ten aanzien van internationale bedrijven worden daarin genoemd.

Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW vergelijkt de verslechterende situatie met betonrot. "Betonrot is sluipend en het wordt elke keer een beetje erger en dat is precies wat er met ons vestigingsklimaat aan de hand is", zei Thijssen in het NOS Radio 1 Journaal. "Het zijn dingen die al jaren aan de gang zijn. Er wordt te weinig aan gedaan."

Concurrentie neemt toe

Op internationale vergelijkingslijstjes over het vestigingsklimaat in verschillende landen staat Nederland er doorgaans goed op, zeggen de werkgevers en gemeenten ook, maar er zijn steeds meer signalen dat die positie afbrokkelt. Bovendien kijken die lijstjes terug, zegt Thijssen.

"Op het lijstje van meest innovatieve economieën is Nederland gezakt en inmiddels ingehaald door België", zegt Thijssen. "Heel veel landen hebben in de gaten dat je de goede dingen moet doen in je vestigingsklimaat om bedrijven naar je toe te halen en ze te houden. Alle landen worden daar slimmer in." Het betekent volgens haar dat de concurrentie internationaal harder wordt toeneemt en de kwaliteit van het Nederlandse vestigingsklimaat onder druk staat.

Als voorbeeld van hoe het wél kan, noemen de organisaties de concentraties van internationaal opererende bedrijven in Nederland, zoals het Wageningse Foodvalley, het financiële cluster rond Amsterdam en de Brainport Eindhoven. Daar kan een hele economie zich aan optrekken, schrijven ze, en ze zorgen voor het aantrekken van nieuwe binnenlandse en buitenlandse spelers.