Spanjaarden de straat op na dood homoseksuele man bij nachtclub

Op zo'n honderd plekken in Spanje zijn mensen de straat op gegaan vanwege de dood van een homoseksuele man. Samuel Luiz werd in de nacht van zaterdag op zondag buiten een nachtclub in A Coruña in elkaar geslagen door zeven mannen. De 24-jarige verpleegkundige overleed later in het ziekenhuis.

Volgens getuigen was Luiz buiten een nachtclub aan het videobellen. Een man dacht dat hij door Luiz werd gefilmd en zei: "Stop met filmen, of ik vermoord je, flikker." Voordat Luiz kon reageren werd hij aangevallen door de man en een aantal anderen, waarbij ze hem bleven uitschelden.

Vanwege de gebruikte scheldwoorden, ligt een homofoob motief van de daders voor de hand. De politie sluit dat niet uit, maar zegt dat meer onderzoek er uitsluitsel over moet bieden.

#justiciaparasamuel

In A Coruña, in de noordwestelijke regio Galicië, kwamen demonstranten samen op een plein voor het stadhuis. Vrienden van Luiz droegen t-shirts met zijn beeltenis. Na een moment van stilte werd door de menigte geroepen om rechtvaardigheid. Op verschillende plekken werd de leus #justiciaparasamuel gebruikt.