Mondkapje en afstand houden straks 'eigen verantwoordelijkheid' in Engeland

De datum van 19 juli geldt alleen voor Engeland. In andere delen van het Verenigd Koninkrijk, zoals Wales en Schotland, volgen ze hun eigen routekaart.

Maar terwijl de Britse overheid al dagen de 'leer met covid leven'-boodschap verkondigt, woedt het debat voort. Is versoepelen wel zo'n goed idee nu de deltavariant met een forse opmars bezig is?

Medische experts en oppositieleden vragen meer duidelijkheid over wat 'leven met het virus' precies inhoudt: welk coronasterftecijfer en hoeveel gevallen van long covid zijn voortaan voor de Britse overheid acceptabel?

Oplopende infecties vs lage ziekenhuisopnames

Het aantal infecties met de nieuwe deltavariant loopt in het Verenigd Koninkrijk in rap tempo op. Waar het dagelijks gemiddelde in de week van 1 juni nog rond 4000 besmettingen lag, is dit nu, een maand later, ongeveer zes keer zo hoog: rond de 24.000 per dag.

Door de werking van vaccins lijken de ziekenhuisopnames vooralsnog laag te blijven. Ook medische experts bevestigen dat de link tussen het aantal besmettingen en het aantal opnames flink verzwakt is.

Nergens in Europa is zoveel gevaccineerd als in het Verenigd Koninkrijk. Zo'n tweederde van de volwassen bevolking (63 procent) heeft een tweede dosis gehad, en 86 procent heeft een eerste injectie gekregen, blijkt uit de laatste cijfers.

Juist door dat vaccinatiesucces kunnen we mensen nu hun vrijheden weer teruggeven, vindt Johnson. Al benadrukt de premier dat de pandemie niet voorbij is en dat men de risico's van covid-19 zorgvuldig moet blijven beoordelen.

'Eigen verantwoordelijkheid'

In deze nieuwe fase zal het niet de overheid zijn die ons oplegt wat we wel en niet mogen doen, maar dienen we ons 'eigen gezonde verstand te gebruiken' volgens Johnson. Hoeveel afstand je houdt en hoe je jezelf beschermt, wordt dus je eigen verantwoordelijkheid - ook al kan dit leiden tot conflicten met anderen.

Daarover is in de media de discussie al losgebarsten: draag je wel of niet een mondkapje in de overvolle metro's van Londen? Op dit punt lijken de opvattingen van lokale burgemeesters, de nationale spoorwegen en de Britse overheid al flink te botsen. Zo roept de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, de overheid op om het dragen van een mondmasker verplicht te houden in het openbaar vervoer.