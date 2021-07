Twee Noorse zusjes gedood door bliksem, derde zwaargewond

Twee Noorse zusjes van 12 en 18 jaar zijn overleden toen ze werden geraakt door de bliksem, een derde zusje raakte zwaargewond. Ze is buiten levensgevaar.

Volgens de burgemeester van de gemeente Hareid waren de zusjes uit Oslo op vakantie in het berggebied, op een eilandje aan de Noorse westkust, zo'n 20 kilometer ten zuiden van Alesund.

Het nog levende zusje alarmeerde de hulpdiensten gisteren iets na 17.00 uur en zei dat ze bang was dat haar twee zusjes dood waren. Een helikopter was toen al in de buurt. De meisjes waren bijna op de top van de berg Melshorn, een populair wandelgebied op 668 meter boven de zeespiegel, toen het weer omsloeg.

Het slechte weer was wel voorspeld. "Dan moet je niet op de berg zijn, maar het kwam eerder en sneller dan verwacht", zei de politie op een persconferentie.

Blauwe lucht

De hulpdiensten moesten verschillende keren uitrukken voor reddingsoperaties vanwege het slechte weer. Zulk hevig onweer is zeer ongebruikelijk in het gebied.

"Het was de hele dag mooi weer, toen een uurtje bewolkt en daarna kwam de onweersbui", zegt een buurtbewoner. "Vlak daarna was de lucht weer blauw."