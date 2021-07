Giftige rookwolken na ontploffing plasticfabriek in Bangkok

Na een explosie vannacht in een fabriek in de Thaise hoofdstad Bangkok is een groot gebied geëvacueerd uit vrees voor de schadelijke gevolgen van brandende chemicaliën. Er zijn wolken giftige rook vrijgekomen. Ook wordt gevreesd voor meer explosies.

Door de kracht van de explosie, die tot kilometers ver te horen was, werden ramen uit gebouwen in de wijde omtrek geblazen en regende het brokstukken. Grote zwarte rookwolken hangen boven het gebied.

Bij de ontploffing is zeker een dode gevallen en zijn ten minste elf mensen gewond geraakt. Onduidelijk is of er nog slachtoffers in de fabriek zijn. Het reddingswerk werd aanvankelijk bemoeilijkt door de brand.

Het ziekenhuis waar de gewonden werden behandeld, is een van de gebouwen die zijn geëvacueerd. Tot 5 kilometer in de omtrek zijn mensen opgeroepen hun huis te verlaten.

Verlamming

In de fabriek worden producten van schuim gemaakt, zoals wegwerpborden en -kopjes, en plastic pellets. De brandweer zette tientallen voertuigen in en blushelikopters voor moeilijk bereikbare delen van het fabriekscomplex.

De brand is onder controle, maar een grote tank met de chemische stof styreen brandt nog. Daarbij komt het giftige styreengas vrij, dat bij inademing kan leidden tot verlamming en in hoge concentraties dodelijk kan zijn.

De fabriek ligt niet ver van het internationale vliegveld van Bangkok, Suvarnabhumi Airport, ook bekend als het New Bangkok International Airport. Daar ging het alarm af door de schok van de explosie. Tot dusver zijn geen vluchten geannuleerd, maar het vliegveld houdt de situatie en de veiligheid van reizigers en personeel scherp in de gaten.

Rond het vliegveld, dat werd geopend in 2006, liggen nieuwe woonwijken. In het gebied staan ook oudere industriële complexen.