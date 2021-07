Vaker valwinden en hoosbuien: KNMI wil op dorpsniveau waarschuwen

Hoosbuien, valwinden en hevig onweer. De afgelopen weken kregen meerdere plekken in Nederland ermee te maken. Zo richtte noodweer van slechts een paar minuten in Leersum zoveel schade aan dat enkele huizen onbewoonbaar werden. En deze week viel er in Maastricht nooit eerder zoveel regen op één dag.

Opmerkelijk aan de weersituaties was dat het noodweer in veel gevallen erg lokaal bleef. Terwijl inwoners in Leersum te maken hadden met valwinden, was er een paar kilometer verderop niet veel aan de hand.

Het KNMI wil de weerwaarschuwingen daarom preciezer maken. "Het is eigenlijk niet meer van deze tijd dat je per provincie waarschuwt, terwijl je eigenlijk op dorpsniveau wil waarschuwen", zegt Rob Groenland van het weerinstituut.

Het KNMI kijkt nu onder meer naar Amerika, waar het waarschuwingssysteem geavanceerder is. "Daar gaat het soms om levensbedreigende situaties, zoals tornado's en valwinden van veel grotere proportie. Dus daar moeten ze wel."

NL-Alert als voorbeeld

Groenland denkt dat met een systeem dat lijkt op NL-Alert ook Nederlanders beter ingelicht kunnen worden over extreem weer. "Vanuit de weerkamer kun je niet met 100 procent zekerheid zeggen dat er een valwind of buitenproportioneel veel regen komt. Maar twintig minuten van tevoren heb je wel een indicatie: je moet oppassen, er komen zware windstoten met veel regen." Zo'n bericht zou dan via telefoons snel in een regio verspreid kunnen worden.

In Leersum werden ze op 18 juni totaal verrast. Op deze dronebeelden is te zien wat de valwind daar in de bossen aanrichtte: