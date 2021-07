Sinds invoering van trajectcontroles op N-wegen zijn zo'n 200.000 boetes uitgedeeld

Trajectcontroles op provinciale wegen hebben sinds de invoering anderhalf jaar geleden zo'n 200.000 boetes opgeleverd. De meeste boetes werden uitgedeeld op de N325 tussen Westervoortsedijk en Huissen, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie.

De provinciale trajectcontroles zijn nu op negentien N-wegen ingevoerd, morgen volgt de twintigste en laatste. Dat is de N205 in de buurt van Hoofddorp. Daar geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.

De twintig N-wegen: