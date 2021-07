Bosbrand op Cyprus verwoest tientallen huizen

Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Wel zijn er tientallen huizen uitgebrand. Ook is op veel plaatsen de stroom uitgevallen. De rook is te zien tot in Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, zo'n 75 kilometer verderop.

Griekenland en Israël hebben hulp geboden. Beide landen sturen twee vliegtuigen naar Cyprus.

'Heel moeilijke dag voor Cyprus'

President Nicos Anastasiades van Cyprus liet via Twitter weten dat de autoriteiten er alles doen om het vuur te bestrijden. "Dit is een heel moeilijke dag voor Cyprus. Alle overheidsdiensten zijn ingeschakeld, de prioriteit is geen levens verloren laten gaan."

De minister van Landbouw sprak van een uitzonderlijk moeilijke situatie. "Dit zijn omstandigheden die we niet eerder hebben meegemaakt."

De oorzaak van de brand is niet bekend. Op het eiland heerste deze week een hittegolf, met temperaturen boven de 40 graden.