Overvaller lost schot in Albert Heijn in Tilburg, geen gewonden

Bij een overval op een filiaal van Albert Heijn in Tilburg heeft een overvaller een schot gelost. Niemand raakte gewond. De overvaller is aangehouden.

Een ooggetuige zegt tegen Omroep Brabant dat een man opeens een wapen trok. De overvaller eiste geld van een caissière en richtte het wapen op haar.

"Geld, geld of ik schiet je neer schreeuwde hij tegen de caissière", zegt de getuige. "Ik ben meteen onder de toonbank gekropen. Daar heb ik gewacht tot de situatie veilig was." Te zien is dat in de winkel een kogelhuls ligt, en dat er een gaatje in het plafond zit.

De politie is bezig met onderzoek in en buiten de winkel. De verdachte zit vast.