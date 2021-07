Duizenden mensen vluchten voor pruttelende vulkaan in Filipijnen

Meer dan 2000 mensen in de Filipijnen zijn geëvacueerd vanwege de toegenomen activiteit van vulkaan Taal. De afgelopen dagen spuwde de vulkaan giftige gassen en rookwolken uit.

Inwoners van enkele omliggende dorpjes moeten hun huis uit. Als de vulkaan blijft rommelen, moeten 14.000 andere mensen in de omgeving ook vertrekken.

Geologen zeggen dat de vulkaan op dit moment redelijk rustig is, maar dat er wel gevaar dreigt en ergens in de komende weken een grote uitbarsting kan volgen.

Bij het evacueren ligt ook corona op de loer. Mensen worden ondergebracht in scholen, sporthallen en kerken, waar de afstandsregels niet altijd kunnen worden nageleefd. Evacués wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Sommige mensen zitten in tenten.

Vulkanische bliksem

De vulkaan ligt ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla. Vorig jaar januari was er een grote uitbarsting. 160.000 mensen sloegen op de vlucht en in dorpen en steden lag een laag as.

De uitbarsting leidde tot spectaculaire beelden, want in de rookwolken ontstond vulkanische bliksem: