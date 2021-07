Vaticaan vervolgt kardinaal om vastgoedschandaal

Een rechter in Vaticaanstad heeft de vervolging bevolen van tien mensen vanwege omstreden vastgoedinvesteringen in Londen. Onder de aangeklaagden is Angelo Becciu, de invloedrijke kardinaal die vorig jaar vanwege het schandaal werd ontslagen door paus Franciscus.

Het Vaticaan deed de investeringen in het Londense onroerend goed tussen 2014 en 2018. Volgens justitie ging dat gepaard met afpersing, witwassen en fraude. De investeringen hadden een totale omvang van 350 miljoen euro, schrijft persbureau AP.

Justitie in Vaticaanstad heeft twee jaar onderzoek naar de kwestie gedaan en heeft nu bekendgemaakt dat tien mensen en vier bedrijven worden vervolgd. De rechtszaak begint op 27 juli.

Verduistering

De aangeklaagde kardinaal Becciu keurde vanuit zijn toenmalige functie als hoofd van de dagelijkse leiding van het Vaticaanse bestuur de investering goed. Hij wordt verdacht van verduistering en ambtsmisbruik. Ook andere functionarissen van het Vaticaan worden aangeklaagd, net als een aantal makelaars en een advocaat.

Becciu heeft tot nu toe voortdurend gezegd dat hij onschuldig is. Desondanks werd hij vorig jaar hangende het onderzoek ontslagen. Hij mag zich kardinaal blijven noemen, maar zonder de bijbehorende rechten.