Hoge Raad: Ziggo hoeft gegevens illegale downloaders niet te verstrekken

Dutch Filmworks heeft ook bij het hoogste rechtsorgaan van Nederland bot gevangen: Ziggo hoeft van de Hoge Raad geen gegevens over illegale downloaders te verstrekken. De Hoge Raad volgt daarmee het advies van de procureur-generaal.

Een motivering wordt niet gegeven, volgens de Hoge Raad is dit niet nodig.

Het betreft een langlopende zaak tussen Ziggo en filmdistributeur Dutch Filmworks (DFW). DFW kondigde in augustus 2017 aan illegale downloaders te gaan aanpakken. Wie een film van ons downloadt en wordt gepakt, kan een schikkingsvoorstel op te mat verwachten, zei het bedrijf toen.

377 IP-adressen

Hiervoor had DFW wel de medewerking nodig van de providers waarbij de downloaders zijn aangesloten. De distributeur vroeg Ziggo om de naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) van 377 IP-adressen.

Vanaf deze adressen zou tussen 21 december 2017 en 2 februari 2018 The Hitman's Bodyguard zijn gedownload. Ziggo weigerde de gegevens te geven, waarna DFW naar de rechter stapte.

De rechtbank Midden-Nederland stelde DFW in het ongelijk vanwege twijfels over de werkwijze van de distributeur. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof in Arnhem dat DFW "te onduidelijk is over wat zij met die gegevens zal gaan doen". Om die reden, zo stelde het hof, weegt de bescherming van de privacy van Ziggo's klanten "op dit moment" zwaarder. Dat oordeel blijft nu dus definitief in stand.