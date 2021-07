Componist Louis Andriessen (82) overleden

Componist Louis Andriessen is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan de ziekte van Alzheimer en stierf volgens de Volkskrant, die zijn dood als eerste meldde, in een verzorgingshuis in Weesp.

Louis Andriessen geldt als de invloedrijkste Nederlandse componist van zijn generatie. Hij speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van de Nederlandse ensemblecultuur en wordt gezien als een van de grondleggers van de zogenoemde Haagse School (zie kader).

Zijn composities bestrijken alle muzikale genres, maar hij had een voorliefde voor theater, literatuur, dans en film. Hij werkte onder meer samen met de Britse filmmaker Peter Greenaway.

In zijn composities lag de nadruk op complexe akkoorden, gespeeld op (veel) blaasinstrumenten. Strijkinstrumenten gebruikte hij zelden.

"Waar je uiteindelijk naar zoekt, is een nieuwe schoonheid", zei Andriessen zelf over zijn composities. "Het is niet precies uit te leggen waarom iets nou zo verschrikkelijk mooi is. Dat is het geheim van de schoonheid en daar ben je de hele dag mee bezig."