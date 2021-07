Proef met legale inkoop en verkoop van wiet nog niet in najaar van start

Dat er een experiment met gecontroleerde wietkweek zou komen, hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken in het regeerakkoord. In augustus 2019 is besloten dat er tien gemeenten meedoen: Arnhem, Almere, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. Het experiment met de gesloten coffeeshopketen, zoals het officieel heet, moet uitwijzen of het mogelijk is om de teelt van cannabis legaal te maken.

Onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen wat het effect van het experiment is op de veiligheid en openbare orde en op de volksgezondheid.

Nu kopen coffeeshops de wiet illegaal aan de achterdeur. Dat veroorzaakt criminaliteit, overlast en gezondheidsproblemen. Het experiment gaat vier jaar duren.