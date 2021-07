F-16 ramt gebouw op vliegbasis Leeuwarden: twee gewonden

Op de vliegbasis Leeuwarden is een F-16 bij het opstijgen tegen een gebouw gebotst. Dat gebeurde al rijdend, voordat het toestel van de grond was, zo meldt de Veiligheidsregio.

De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt om uit het toestel te komen en is daarbij gewond geraakt. Ook iemand die in het gebouw was dat werd geramd door de straaljager, is gewond geraakt. Hoe ernstig de verwondingen van de twee zijn, is niet duidelijk.

Hoe het kan de piloot de controle over het toestel is kwijtgeraakt, is ook nog niet duidelijk. De vliegbasis twittert dat de situatie nog in kaart wordt gebracht. Het toestel dat is gecrasht is een Belgische F-16. Die oefenen geregeld op de vliegbasis Leeuwarden.

Bij een hek bij de luchtmachtbasis waren hulpverleners bezig en was een parachute te zien: