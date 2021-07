Noodgedwongen verlaten Johan en Janny hun huisje aan het spoor

Het afscheid viel het echtpaar zwaar. Het bedrag dat de verkoop heeft opgeleverd is bij lange na niet genoeg om een nieuwe woning te kopen, zegt Johan. Hij wijst erop dat de juridische strijd handenvol met geld heeft gekost.

Voorlopig trekken de twee even in een hotel, iets verderop. De spullen staan in de opslag. Een huurhuis in het naburige dorp is geen alternatief, zegt Johan. Al dat lawaai is niets voor hen.

"Misschien kunnen we een caravan huren. Ergens bij een boer of zo. Dan zitten we in ieder geval nog op een rustig plekje."