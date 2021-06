Oud-Defensieminister VS Donald Rumsfeld (88) overleden

Rumsfeld had een haat-liefderelatie met de pers. Door zijn ongezouten mening te geven was 'Rummy' een dankbare spreker met sappige soundbites, maar hij kon ook onomfloerst met journalisten bekvechten. Hij werd daarom ook wel secretary of offense genoemd.

Hij deed grootschalige plunderingen in Irak af met de opmerking "stuff happens" en joeg Frankrijk en Duitsland op de kast door ze weg te zetten als "old Europe". Over kritiek op het gebrekkig militaire materieel in Irak schamperde hij: "Je trekt ten strijd met het leger dat je hebt, niet met het leger dat je wil."

Critici zagen het als een teken van onverschilligheid, maar vaak werd hij gewoon verkeerd begrepen, meende Rumsfeld in zijn autobiografie. "Ik was vooral geamuseerd over de ophef."