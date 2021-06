Zes militairen geschorst om delen racistische afbeeldingen

De krijgsmacht heeft zes mariniers geschorst die worden verdacht van het delen van racistische en discriminerende afbeeldingen. Dat zou dit weekend in een WhatsApp-groep gebeurd zijn.

Defensie heeft de afbeeldingen met het Openbaar Ministerie (OM) gedeeld en gevraagd te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Dit weekend kwam een melding binnen over kwetsend en beledigend beeldmateriaal dat gedeeld werd in een defensie-gerelateerde WhatsApp-groep. Het ging onder andere om afbeeldingen van racistische aard. De zes militairen die nu geschorst zijn waren op oefening in Denemarken. Na de melding zijn ze teruggestuurd naar Nederland.



De legertop wil de kwestie nu niet toelichten maar onderstreept dat er "geen plaats is voor ontoelaatbaar en sociaal onveilig gedrag". Afhankelijk van wat er uit het onderzoek van justitie komt en of er strafrechtelijke vervolging volgt, zal defensie zich buigen over nadere maatregelen of sancties.