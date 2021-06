OM ziet vernielen ruit Joods restaurant als terrorisme

De 32-jarige man die op 8 mei vorig jaar een ruit vernielde van een Joods restaurant in Amsterdam en een Israëlische vlag in brand stak, heeft volgens het Openbaar Ministerie gehandeld met een terroristisch oogmerk. Tegen de man is vanmiddag tbs met dwangverpleging geëist.

De officier van justitie spreekt van een bijzondere zaak. "Aan de ene kant spreken we 'enkel' over een kapot raam en een verbrande vlag. Aan de andere kant hebben we te maken met een zaak die tot zeer veel beroering, emoties en angst heeft geleid." De aanklager wees erop dat de man angst heeft gezaaid in de samenleving met zijn daad.

Extremistische ideeën

Het is de tweede keer dat de man voor de rechter staat voor het aanrichten van vernielingen bij HaCarmel, het restaurant dat al vaker doelwit was van vernielingen. Anders dan de vorige keer legt de officier van justitie de man nu een terroristisch oogmerk ten laste.

Een gespecialiseerd bureau heeft de verdachte in opdracht van het OM onderzocht. De conclusie luidt dat de 32-jarige man is geradicaliseerd, dat hij er extremistische ideeën op na houdt en vanuit dat gedachtengoed heeft gehandeld, schrijft NH Nieuws.

Grote kans op herhaling

De verdachte is ook onderzocht in het Pieter Baan Centrum en door de reclassering. Gedragsexperts komen tot de conclusie dat er een groot gevaar voor herhaling is. De officier van justitie komt om die reden met de eis van tbs met dwangverpleging.

Naast vernieling en brandstichting met een terroristisch oogmerk stond de verdachte vandaag ook terecht voor een aanranding in een tram in februari vorig jaar. De rechtbank doet op 14 juli uitspraak.