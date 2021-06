Nog paar dagen voordat alle problemen met testenvoorjereis.nl zijn opgelost

De site waar vakantiegangers een gratis test kunnen aanvragen blijft kampen met problemen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) hoopt dat vandaag één coronatestaanbieder aangesloten kan worden, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Andere partijen volgen de komende dagen.

Welke partij de test direct kan uitvoeren, is niet bekend. In gesprek met de NOS spreekt de minister van een "grote aanbieder". Ze zegt ook dat er volop wordt gewerkt aan het afmaken van het afsprakenportaal; mensen zijn nu nog aangewezen op het telefonisch maken van de afspraak. Ze roept vakantiegangers op nog even te wachten met het maken van een afspraak als ze nog niet de komende dagen op reis gaan.

Van Nieuwenhuizen schrijft verder aan de Kamer dat het een "uitdaging" was voor de commerciële partijen die de test gaan uitvoeren om de aansluiting op de systemen, waaronder de CoronaCheck-app, op tijd rond te krijgen. De aansluiting komt nu, zo zegt de minister, "stap voor stap" tot stand.

Telefonische afspraak

Door de problemen was het vandaag niet mogelijk voor mensen om via de speciaal daarvoor ingerichte site, testenvoorjereis.nl, een test in te plannen. Wel kon er telefonisch een afspraak worden gemaakt bij de GGD, daar was het vandaag dan ook "ongelooflijk druk".

Tot 16.00 uur heeft de GGD ruim 55.000 testafspraken voor reizigers gemaakt. Het zou kunnen dat niet iedereen op de locatie naar keuze terecht kan maar er waren genoeg testplekken volgens de GGD. Dagelijks kan de GGD 35.000 testen voor reizen aan, in totaal ruim 2.1 miljoen testen in de twee vakantiemaanden.

Hoeveel commerciële

Het blijft onduidelijk hoeveel testbedrijven aangesloten worden op het systeem. Dat kan om technische redenen tot 14 juli worden gedaan. Hierdoor is ook nog niet duidelijk wat de testcapaciteit zal zijn. Het ministerie verwacht dat er deze zomer maximaal 3,5 miljoen testen uitgevoerd moeten worden.

Het kabinet wilde aanvankelijk geen gratis reistesten maar in de Tweede Kamer was daar wel een meerderheid voor. Daarom werd er deze maand pas gestart met het opzetten van de testlijnen, die morgen al klaar zouden moeten zijn. Afgelopen maandag werden de contracten getekend met de commerciële testaanbieders.