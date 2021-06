Man (52) aangehouden voor mishandelen en ontucht met pony in Purmerend

De politie heeft een 52-jarige man uit Purmerend aangehouden op verdenking van dierenmishandeling en ontucht met een pony. De aanhouding was afgelopen week al, maar is nu pas bekendgemaakt door de politie.

Een tijdje geleden meldde de eigenaresse van de pony in Waterland dat het dier een strop om de hals had. Ook maakte het dier een angstige indruk. Het vermoeden bestond dat de pony was mishandeld.

Via een dna-match kwam de 52-jarige verdachte in beeld. Hij werd afgelopen week aangehouden.