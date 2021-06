Website testen voor reizen nog niet online

De overheidswebsite voor gratis coronatesten voor reizen werkt nog niet. De website zou vandaag online gaan om afspraken te maken voor coronatesten. Vanwege problemen met het aansluiten van de commerciële testaanbieders op de CoronaCheck-app en het afsprakenportaal is dat nog niet gelukt.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur werken de aanbieders met verschillende IT-systemen, wat de situatie ingewikkeld maakt. Het ministerie heeft "goede hoop" dat website het later vandaag wel doet, maar dat nog niet alle testaanbieders erop aangesloten zullen zijn. Hoeveel dat er zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Telefonisch kan er wel bij de GGD een afspraak gemaakt worden voor een PCR-test. Vanochtend heeft de GGD 46.000 telefoontjes ontvangen. De GGD heeft een capaciteit van 35.000 testen voor vakantie per dag maar denkt niet dat er geen testafspraken meer mogelijk zijn. Wel raadt de GGD aan om alleen te bellen als je in de komende twee weken op vakantie gaat.

Coronatesten voor reizen zijn gratis in juli en augustus. Het ministerie heeft 250 miljoen euro begroot voor het testen voor vakantie voor maximaal 3,5 miljoen testen. Dat is een maximum, zegt de woordvoerder. Het is lastig van tevoren in te schatten hoeveel het exact gaat kosten, omdat landen verschillende toegangseisen stellen. "Zo mag je Oostenrijk al binnen met 1 prik, en heb je voor andere landen 2 prikken nodig. Er zijn veel scenario's, het ligt er ook aan hoe goed het gaat."

Testen voor toegang

De bedrijven die testen voor vakantie zijn deels hetzelfde als de bedrijven die testen voor toegang. Het ministerie heeft toch een aparte aanbestedingsprocedure doorlopen voor testen voor vakantie.

"We konden niet zomaar zeggen dat de partijen die testen voor toegang deden ook zomaar mochten testen voor vakantie, want dan had niet iedereen een kans gekregen. Misschien hebben partijen die wel voor vakanties wilden testen niet meegedaan in de aanbestedingsronde voor testen voor toegang. Zo zit het nou eenmaal juridisch in elkaar."

Jan-Michiel Hebly, hoogleraar bouw- en aanbestedingsrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Benthem Gratama, begrijpt die redenering, maar denkt wel dat het handiger opgezet had kunnen worden. "Toen ze de aanbestedingsronde voor testen voor toegang openden, hadden ze de optie erbij kunnen zetten om je in te schrijven voor testen voor vakantie. Dan had het in één keer gekund. Maar dat is achteraf bezien."

Testen voor toegang valt ook onder een ander ministerie: het ministerie van Volksgezondheid. Een woordvoerder daar verwijst ook naar de juridische reden. Daarnaast zou het ministerie van Volksgezondheid overbelast zijn, en zou testen voor reizigers ook beter passen bij de rol van het ministerie van Infrastructuur.