Zuid-Limburg neemt de schade op na noodweer

Straten stonden blank en ook het spoor raakte overstroomd; tussen Sittard en Maastricht rijden vanochtend nog geen treinen; voor treinreizigers worden bussen ingezet. In Zuid-Limburg wordt de schade opgenomen na het noodweer van gisteravond.

Doordat het windstil was, bleven de buien lange tijd boven het gebied rondom Kerkrade hangen. In Maastricht kwam 87,2 millimeter uit de lucht vallen. Nooit eerder viel daar in een dag tijd zoveel regen.

Glasvezelkabel beschadigd

In Eygelshoven raakten door een modderstroom een gasleiding en een glasvezelkabel beschadigd. Uit voorzorg werden onder meer een supermarkt, een zorgcentrum en appartementen ontruimd. Zo'n veertig mensen werden opgevangen in een buurthuis, zij konden gisteravond laat weer naar huis.

Enexis werkt aan het herstel van de gasleiding. Tientallen inwoners hopen in de loop van de ochtend weer aangesloten te zijn op beide voorzieningen.

Het zand en de kiezels die door modderstromen in de straten terechtkwamen, worden met veegmachines uit de straten geveegd.

Bassin overbelast

De riolen konden het regenwater niet aan, waardoor putdeksels op talloze plaatsen omhoog geduwd werden. Ook sleurde de stroom kasseien mee. Een met veel overheidsgeld aangelegd bassin tegen wateroverlast aan de Visweg in Meerssen begaf het, waardoor modderstromen ontstonden.

Ook in het westen en zuiden van Duitsland leidde het hevige onweer tot chaos. Straten, kelders en tunnels liepen onder water en op meerdere plekken viel de stroom uit en waaiden bomen om.