WHO: China na zeventig jaar lange strijd malariavrij

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft China officieel malariavrij verklaard. Het is daarmee het eerste land in de westelijke Stille Oceaan in ruim dertig jaar dat malariavrij is verklaard.

Het land rapporteerde in de jaren 40 nog zo'n 30 miljoen malariagevallen per jaar. Vanaf de jaren 50 werd dat aantal door een reeks overheidsinspanningen naar beneden gebracht. Er werden preventieve medicijnen verstrekt in risicogebieden, broedgebieden voor muggen werden verkleind en insectenwerende middelen werden grootschalig ter beschikking gesteld.

Tegen het einde van de jaren 90 was het jaarlijkse aantal infecties gedaald tot 117.000 en het aantal doden nam af met 95 procent. In 2020 noteerde China voor het vierde jaar achtereen geen malaria, waarna het land de malariavrij-status aanvroeg.

Australië kreeg die status in 1981, Singapore in 1982 en Brunei in 1987. Wereldwijd hebben veertig landen en gebieden een malariavrij-certificaat gekregen van de WHO. Nederland ontving er een in 1970. In andere gebieden werd de infectie nooit vastgesteld of verdween de ziekte vanzelf.

Malaria wordt overgedragen door geïnfecteerde Anopheles-muggen. De ziekte veroorzaakt onder meer hoge koorts, hoofdpijn en koude rillingen en kan levensbedreigend zijn als er niet tijdig behandeld wordt. Volgens de WHO leden in 2019 229 miljoen mensen aan malaria en stierven er naar schatting 409.000 mensen aan. Met 94 procent van alle wereldwijde malariagevallen lijdt Afrika het zwaarst onder de ziekte.